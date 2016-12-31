- النيران اشتعلت في المركبة الرياضية وتعامل معها إطفاء النويصيب
محمد الجلاهمة
توفي مواطنان في حادث تصادم مروع فجر امس الجمعة على طريق الملك فهد، وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين مركبة رياضية وشاحنة (تريلة قاطرة ومقطورة) على طريق الملك فهد بالقرب من محطة بنزين النويصيب باتجاه مدينة الكويت، وهرع على الفور رجال إطفاء مركز النويصيب بقيادة النقيب يوسف مراد للتعامل مع الحادث، وعند وصول رجال الإطفاء للموقع تبين أن المركبة الرياضية اندلعت بها النيران اثر حادث التصادم ووجود الشخصين خارج المركبة وهما متوفيان، وقام رجال الإطفاء بعمل اللازم في مكافحة الحريق وإخماد النيران وتم تسليم المتوفين إلى الأدلة الجنائية بحضور رجال الأمن والطوارئ الطبية.