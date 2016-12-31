محمد الدشيش

توفي مواطن في منطقة صحراوية واقعة بين منفذ الرقعي ومنطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، وتم فتح تحقيق بالواقعة من قبل السلطات الأمنية السعودية.

وفي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني سعودي، فإن بلاغا ورد إلى الجهات المختصة بالمملكة عن وجود جثة شخص في البر الذي يبعد عن منطقة حفر الباطن بنحو 60 كيلو، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن ورجال البحث الجنائي، حيث تبين أن الشخص كويتي وسرق الجاني سيارته، وقبل أن تمضي 24 ساعة على الجريمة المروعة تم ضبط المتهم وتبين أنه من جنسية عربية، وجار التحقيق معه لمعرفة ملابسات الجريمة.