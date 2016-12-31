هاني الظفيري

تقدمت فتاة في العقد الثالث من العمر ببلاغ الى رجال امن مخفر محافظة حولي وأفادت في شكواها بأن شخصا دأب على إزعاجها عبر الاتصالات الهاتفية المستمرة وزودت رجال الأمن برقم الهاتف وجار استدعاء صاحبه.

وقال مصدر امني ان فتاة تقدمت يوم امس الاول ببلاغ الى رجال امن مخفر حولي وأبلغت عن شخص يقوم بالاتصال عليها واصفة إياه بـ «المينون» واضافت: «ذبحني بتكرار القول: ترى صوتج زلزل حياتي» وعليه امر ضابط المخفر بتسجيل قضية وجار استدعاء المتهم.

ومن جانب آخر، تقدم وافد فلبيني ببلاغ الى رجال امن مخفر الجابرية وأفاد بتعرضه للسرقة أثناء تواجده في صالون حلاقة وان المتهم موجود في الصالون وان حلاقة رأسه كلفته سرقة هاتفه النقال، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.