عبدالله قنيص

أصيب شاب كان يقود دراجة نارية بإصابات بليغة نتيجة اصطدامه بمركبة دفع رباعي على طريق النويصيب، وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع تصادم دراجة نارية ومركبة دفع رباعي بالقرب من مركز النويصيب وتحديدا مقابل كيلو ٩٧، وعليه تم توجيه مركز إطفاء النويصيب بقيادة النقيب يوسف أيوب وعدد من رجال الإطفاء، وعند وصولهم تبين ان الدراجة النارية مشتعلة بالنيران وان قائدها قد تعرض الى إصابات شديدة ومتفرقة وقام رجال الإطفاء بمحاصرة الحريق وإخماده، وتسليم المصاب الى الطوارئ الطبية ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.