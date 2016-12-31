هاني الظفيري

تقدم مواطن الى مخفر تيماء ببلاغ عن تعرض سيارته للإتلاف وسرقة محتوياتها من داخلها على يد شقيقه حيث زود رجال الأمن ببياناته، وجار استدعاؤه والتحقيق معه.

وقال مصدر أمني إن مواطنا في العقد الثاني من العمر تقدم مساء أمس الأول ببلاغ الى رجال أمن مخفر تيماء وأفاد بأن خلافا نشب بينه وبين شقيقه، وبعد خروج شقيقه من المنزل بنحو نصف ساعة خرج المبلغ فوجد سيارته قد تعرض زجاجها للكسر وسرقة محتوياته من داخلها، مما جعله يشير بأصابع الاتهام الى شقيقه، وجار استدعاء المتهم والتحقيق معه وتسجيل قضية إن ثبت أنه هو من قام بالفعل.

..وآخر يعتدي على شقيقه في العدان

أحمد خميس

سجل مواطن قضية تحت مسمى اعتداء بالضرب ضد شقيقه في منطقة العدان بعد خلاف نشب بينهما وقد أحضر المجني عليه تقريرا يفيد بالإصابات التي لحقت به.

وقال مصدر امني ان بلاغا تقدم به مواطن مساء امس الاول الى رجال مخفر العدان يفيد بتعرضه للضرب على يد شقيقه الذي نشب بينهما خلاف عائلي وتطور الأمر الى قيام شقيقه بالتهجم عليه والاعتداء عليه بالضرب حسب ادعاء المجني عليه وتم تسجيل قضية وجار استدعاء الجاني والتحقيق معه.

ومن جانب آخر، هرع رجال امن محافظة حولي اثر تلقي بلاغ عن خروج رائحة كريهة من شقة في منطقة السالمية وبعد استصدار اذن نيابي لكسر الباب اتضح ان الرائحة الكريهة تخرج من «الثلاجة» لوجود كمية كبيرة من الطعام المتعفن بسبب خروج صاحب الشقة للسفر خارج البلاد بعد الاستعلام عنه.