محمد الدشيش

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ألقوا القبض على مواطن صاحب شركة، وثلاثة آخرين بتهمة تزوير في معاملات تجديد أذون العمل.

وقالت الإدارة إن معلومات وردت إلى إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بوجود تزوير في معاملات تجديد أذون العمل تخص إحدى الشركات تمت خارج أحد مراكز الخدمة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لجمع التحريات والاستدلالات، كما تمت مخاطبة جهات الاختصاص، والتي أكدت جميعها صحة المعلومات حول واقعة تزوير شهادات الرواتب الخاصة بالمعاملات التي تعد شرطا أساسيا لاستخراج أذون العمل.

وقد أجرت إدارة البحث والتحري مزيدا من التحريات، وتبين أن عدد العمالة المسجلة على كفالة الشركة 241 عاملا. وتم القبض على صاحب الشركة (مواطن)، ومندوب عربي الجنسية وآخر باكستاني وثالث مقيم بصورة غير قانونية.

وبمواجهة المقبوض عليهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا واعترفوا بقيامهم بعملية التزوير، وقد أحيلوا إلى مخفر الصالحية حيث تم تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية برقم 58/2016 جنايات الصالحية.