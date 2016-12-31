هاني الظفيري

أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ «الأنباء» ان تدوير الوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية سيصدر خلال الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر إن التدوير سيشمل عددا من القطاعات الأمنية ومنها: الأمن الخاص والجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، بالإضافة إلى قطاعي الأمن العام والمرور وقطاع التدريب والتعليم وكذلك المنافذ.

من جانب آخر، صدر قرار حجز عدد من قطاعات «الداخلية» مع وضع حراسات على عدد من المنشآت، وذلك في تأهب لدخول العام الجديد (رأس السنة). وأفاد مصدر امني بأن قطاعات مثل المباحث والأمن العام والمرور والنجدة وأمن الدولة خوطبت بقرار الحجز.