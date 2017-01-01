محمد الجلاهمة

أصر مواطن في العقد الخامس من عمره على ملاحقة شخص مجهول اتصل به من هاتف أرضي وقال له: زوجتك تخرج مع شخص أجنبي، وقال المبلغ في إفادته في مخفر ميدان حولي ان المتصل كان يتحدث اللهجة الكويتية، مشيرا الى ان المدعى عليه يهدف من وراء الاتصال الى ان يلحق الأذى البالغ به وبزوجته من خلال خروجه عن نطاق السيطرة والاعتداء على زوجته، مؤكدا في الوقت ذاته ان المدعى عليه إنسان غير صادق لأنه يعلم تماما سلوكيات زوجته ويعلم ايضا تحركاتها.

وتبين من خلال التحريات الاولية ان الشخص المدعى عليه أجرى المكالمة من هاتف عام اي ليس من هاتف منزلي، وكان المواطن تقدم الى مخفر ميدان حولي وقال في إفادته بأنه تلقي اتصالا من رقم ارضي فأجاب على الهاتف وإذ بشخص يتحدث اللهجة الكويتية ويقول له انه فاعل خير ولديه رسالة يريد ان يقولها له ليبرئ له ذمته، وهي ان زوجتك تخرج مع رجل اجنبي، ومن ثم أغلق الهاتف بدون اي كلمة اخرى.