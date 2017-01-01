أحمد خميس

اقتيد مواطن من مواليد 1989 إلى الأدلة الجنائية لإجراء تحليل دم للتأكد من تعاطيه مواد مسكرة وبعد ثبوت إيجابية النتيجة احتجز في نظارة مخفر الرميثية على خلفية قضية قيادة مركبة في حلة سكر بيّن والتسبب في حادث تصادم.



وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الفحيحيل السريع باتجاه دوار الجوازات، وعلى الفور توجه الى موقع الحادث عدد من رجال الأمن وتبين أن الحادث عبارة عن تصادم ثنائي بين مركبة بلوحات خليجية يقودها مواطن وأخرى صالون بيضاء بقيادة مواطن، ولدى التحدث إلى أطراف الحادث تبين لرجال الأمن أن قائد السيارة الصالون يتحدث بطريقة غريبة ويبدو شارد الذهن ومغيَّبا، وعندما اقترب رجال الأمن منه للتأكد من حالته انبعثت روائح كريهة من فمه تؤكد أنه سكران، وعليه تم تفتيش السيارة وعثر على زجاجة بلاستيكية فارغة تبين ان محتوياتها لزجاجة ريد فارغة.