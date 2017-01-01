محمد الجلاهمة

عمم محقق مخفر النقرة مواصفات مركبة ألمانية رباعية الدفع على عموم أجهزة وزارة الداخلية في محاولة لضبطها وتوقيف من على متنها لاتهامه بالسرقة. وأمر المحقق رجال المرور بتحرير مخالفة لقائد المركبة بعنوان ترك سيارة في وضعية تشغيل.

وبحسب مصدر أمني فإن وافدا عربيا تقدم إلى مخفر شرطة النقرة وأفاد بأن سيارته الألمانية موديل 2006 كانت بحوزة والده وفي نحو السادسة والنصف صباحا توجه الأب إلى أحد البنوك المحلية لسحب مبلغ مالي وترك السيارة في وضعية تشغيل ودخل الى البنك لسحب المبلغ وخلال نظره للسيارة فوجئ بها تتحرك.

وأكد المبلّغ انه لم يشاهد أحداً حول البنك فيما رجح مصدر أمني ان يكون اللص منتظرا أن يقوم أي شخص بترك سيارته ليهرب بها.

ومن المرجح أن تتم الاستعانة بكاميرات البنك في محاولة لتحديد هوية اللص حال ما إذا كان من أرباب السوابق.