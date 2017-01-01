إصابة قائد رباعية بانقلاب مركبته على طريق الملك فهد





هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

خلف حادث تصادم ثلاث مركبات إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة أمام بوابة حوادث الجهراء نقلوا على اثرها الى مستشفى الجهراء. من جانب آخر، لفظ مواطن في العقد السادس من العمر أنفاسه الأخيرة جراء حادث تصادم على طريق الدائري السادس السريع فجر أمس وتعامل مع الحادث رجال الإطفاء وإسعاف الجهراء بقيادة عبدالله حساب.

وعلى صعيد متصل، شهد طريق كبد حادث تصادم بين شاحنتين وأسفر الحادث عن وفاة وافد مصري فيما أصيب شخص آخر لا تعرف جنسيته وتم نقله الى مستشفى الفروانية.

من جهة اخرى، تعرض قائد رباعية لإصابات متفرقة وبالغة نتيجة انقلاب مركبته على طريق الملك فهد باتجاه منفذ النويصيب الحدودي. وذكر مصدر أمنى ان غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحادث فتوجهت فرقة من إطفاء مركز ميناء عبدالله بقيادة النقيب سالم المري والنقيب كايد المري، وتبين وجود مصاب محشور بالمركبة فسارع رجال الإطفاء بإخراج المصاب وتسليمه إلى رجال الطوارئ الطبية، حيث تم إسعافه إلى المستشفى للعلاج.

يذكر ان الشارع نفسه شهد أمس وقوع حادثين مروريين مروعين الأول أفضى إلى إصابة قائد دراجة نارية بتصادم مع مركبة رباعية الدفع، والآخر أدى إلى وفاة مواطنين اصطدمت مركبتهما الرياضية بشاحنة تريللا.