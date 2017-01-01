أحمد خميس

أمرت وكيلة نيابة رجال أمن مخفر السالمية بأن يسجلوا واقعة سلب إيراني باعتبارها جناية، وحملت القضية رقم 249/2016، كما أمرت مباحث السالمية بإجراء التحريات وسرعة ضبط المتهمين، وفور تلقي رجال المباحث الأوامر شرعوا في عمل ما يلزم من إجراءات لتحديد هوية اللصوص.

وكان وافد إيراني يدعى (ع. ف) من مواليد 1964 تقدم إلى مخفر السالمية وقال انه كان يسير على مقربة من منزله وإذ بستة اشخاص يعترضون طريقه ومن ثم قاموا بضربه وسلبه هاتفا نقالا صيني الصنع لا يتعدى سعره الـ 20 دينارا.

وأكد المبلغ ان الجناة حاولوا نزع خاتم من إصبعه ولم يتمكنوا من ذلك وحول ما إذا كان اللصوص قد سرقوا حافظة نقوده، وقال المجني عليه انه كنا يحمل فقط الهاتف.