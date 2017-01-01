اتهم مواطن شقيقه الأصغر بسبه وإهانته وضربه، وذلك في بلاغ قدمه الى مخفر العدان، وقال المبلغ إن الواقعة حدثت في منطقة الفنيطيس، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

من جهة اخرى تلقت غرفة العمليات بلاغا بوجود جثة في احدى قسائم قطعة 10 بمنطقة كبد، وتوجهت احدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شوهدت جثة تبين لاحقا انها لوافد هندي، وأفاد مصدر بالإسعاف بأن الوفاة طبيعية وتم احضار الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

على صعيد اخر، اتهم مواطن صاحب كراج كهربائيا لبنانيا بخيانة الأمانة، وقال المواطن في بلاغ قدمه لمخفر ميدان حولي انه سلم اللبناني مركبته الوانيت، لكنها اختفت.

وأحيل البلاغ الى التحقيق بعد أن سجلت قضية خيانة أمانة.