بشرى شعبان ـ هاني الظفيري

مع اطلالة العام الجديد 2017 يبدأ العمل بقانون الأحداث وأيضا قانون مواقف المعاقين حيث فرضت عقوبات مشددة على مستخدميها من الأصحاء.

وينص قانون المعاقين على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر».

واعتبارا من اليوم أيضا سيكون سن الحدث 16 عاما بدلا من 18، وسيطبق عليه قانون الاحداث في قضايا الجنايات والجنح.

وقالت مصادر أمنية انه سيتم التعامل مع مرتكبي الجرائم من الاحداث معاملة الكبار بالنسبة للأحكام والعقوبات بداية من سن الـ 16.

ودعت إدارة الاحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية أولياء الأمور الى اتخاذ أقصى إجراءات الحذر والحيطة في معاملة الأبناء والحرص على إبعادهم عن الجريمة حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة.