تمكنت الأجهزة الأمنية المختـصـــة بالتعـــاون والتنسيق مع قطاع البحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك من ضبط الحاويتين اللتين تم تهريبهما من ميناء الشويخ في 14 ديسمبر الماضي دون إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة.

وكان رجال الأمن قد قاموا بجمع المعلومات والاستدلالات ومواصلة التحريات التي أشارت جميعها إلى تواجد الحاويتين بحوطة في أمغرة، وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم العثور على الحاويتين هناك وبداخلهما خمور تم جلبها من إحدى الدول المجاورة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن أجهزة الأمن تمكنت من التعرف على أسماء كل المتهمين الخمسة وهم من الجنسية الهندية وتم ضبط المتهم الرئيسي السبت الماضي أثناء محاولة هروبه خارج البلاد بمطار الكويت الدولي قبل دخوله إلى الطائرة، كما تم ضبط شريك له ويعمل سائقا وهو الذي قام بنقل الحاويتين، وجار ضبط المتهم الثالث من قبل سلطات دولة خليجية، أما المتهمان الرابع والخامس فقد تمكنا من الهروب إلى دولة خليجية ثم اتجها إلى الهند، وكشفت التحقيقات مع المتهمين الأول والثاني عن انهما أدخلا من قبل حاوية ثالثة مسبقا، وتم ضبطها وتحتوي على خمور وألعاب نارية.

هذا وتضمن بيان وزارة الداخلية أن تهريب الحاويتين من ميناء الشويخ كان محل اهتمام بالغ من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.