عبدالله قنيص - هاني الظفيري

سجلت 4 قضايا نصب وقضيتي خيانة أمانة بحق شاب بدون يدعي (م.ش) يعمل بالاستشارات العقارية، وكان عدد من المواطنات قد تقدمن للإدارة العامة للمباحث الجنائية بشكوى نصب واحتيال ضد الشاب، وقلن انه تمكن من جذبهن عن طريق السناب شات ووسائل التواصل الاجتماعي واستدراجهن للحصول على مبالغ مالية، وعندما استحوذ على المال اختفى من الوجود وأصبح لا يرد على الاتصالات.

وأكدت المواطنات للمباحث أن (م. ش) يدعي أنه شاعر نبطي وله قصائد يلقيها بين فترة وأخرى في السناب شات، وعادة ما تكون شعرا غزليا وأنه أقسم لهن بأن أموالهن في السوق العقاري وهو الأكثر أمان في الاقتصاد، ولكن عند الاستعلام عنه اكتشفن أنه سجن على ذمة قضية نصب واحتيال وخيانة أمانه بأمر من محقق مخفر شرق وخرج بكفالة مالية.

وقال مصدر مسؤول في المباحث: أثناء البحث والتحري تأكد لنا أنه كان يعمل بثلاث شركات عقارية كبرى وأنه فصل منها بسبب خيانة الأمانة أو عدم الالتزام بواجبات العمل وأنه سيئ السمعة في السوق العقاري وأنه مطلوب على ذمة قضايا مالية تورط فيها عن طريق النصب والاحتيال، وأكد المصدر: نكثف البحث والتحري وأنه قريبا سيكون بقبضة رجال المباحث لإحالته إلى النيابة العامة.