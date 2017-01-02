عبدالله قنيص - هاني الظفيري - محمد الدشيش

مع نهاية العام 2016 وانطلاقة عام 2017 شهدت الطرقات عدة حوادث مؤسفة. وبحسب مصدر في الطوارئ الطبية فإن عدد الذين تم التعامل معهم من قبل سيارات الإسعاف ومصابين جراء حوادث مرورية وذلك في الفترة من ١١:٥٠ مساء آخر يوم في ٢٠١٦ وحتى الساعة ٢:٣٠ فجرا من السنة الجديدة هم ١٥ مصابا إلى جانب حالتي وفاة.



ومن أبرز الحوادث انقلاب مركبة تقل 3 سيدات على طريق الفحيحيل ما ادى الى مصرع سيدة وإصابة الأخريين، فيما توفي مصري في انقلاب خلاط اسمنت ومواطن في انقلاب مركبة على طريق الدائري السادس وهو ما ادى الى بتر في يد سائق المركبة.



وحول الحوادث المؤسفة التي شهدتها البلاد في غضون الساعات الماضية قال مصدر امني ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن انقلاب مركبة تقل 3 نساء، نقلن جميعا الى مستشفى العدان وجميعهن في حالة حرجة للغاية ولم تمر دقائق على وصولهن إلى المستشفى حتى لفظت احداهن انفاسها الاخيرة.

كذلك سجل حادث انقلاب ووفاة، وفي طريق كبد تجاه الدائري السابع وقع حادث انقلاب خلاط وهو ما ادى الى وفاة مصري من مواليد 1988 وأصيب مرافقه الآسيوي بكسور وأسعف الأخير الى مستشفى الفروانية، فيما تركت جثة المصري للطب الشرعي، وعلى الدائري السادس اصيب مواطن اثر انقلاب مركبته.



على صعيد آخر، اختلت عجلة القيادة بيد مواطن على الدائري الرابع وهو ما ادى الى انحراف المركبة واصطدامها بحاجز اسمنتي ونتج عن الحادث اصابة قائد المركبة.