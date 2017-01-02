محمد الدشيش

شرعت وزارة الداخلية في تطبيق القانون بتغليظ العقوبات الخاصة بمواقف المعاقين حيث تم عمل حملات اعلامية قبل بدء التطبيق من قبل الادارة العامة للعلاقات العامة ـ ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية لتوعية وارشاد مستخدمي الطريق حول عدم الوقوف في مكان المعاقين في الاسواق والمجمعات والمواقف الحكومية وغيرها والذي يقوم بذلك يعرض نفسه للمخالفة الجسيمة بذلك، وينطبق عليه القانون حيث تم تنفيذ القانون من قبل الإدارة العامة للمرور وتم تحرير عدد من المخالفات بجميع المحافظات وستتم إحالة المخالفات التي تم تحريرها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بعد مراجعة أصحاب المخالفات.