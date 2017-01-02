لغم في بر السالمي

تعامل رجال ادارة المتفجرات بالجيش في الساعات الأولى من عام 2017 مع بلاغ عن وجود لغم من ملحقات الغزو العراقي الغاشم وذلك في منطقة السالمي كيلو 35، وقال مصدر امني ان اللغم خاص بالآليات.

مواطن فتح مركبة لارتكاب جريمة

قدمت مواطنة تقيم بمنطقة الرميثية بلاغا يفيد بقيام مواطن بفتح مركبتها الفارهة بقصد ارتكاب جريمة، وأفادت في بلاغ قدمته الى مخفر الرميثية بأن المركبة كانت متوقفة امام منزلها.

مجهول يزعج مواطنة هاتفياً

أبلغت مواطنة مخفر الرميثية بأن شخصا مجهولا دأب على الاتصال بها هاتفيا وازعاجها، وذكرت في البلاغ رقم الهاتف الذي يتصل منه الشخص المجهول.

مركبة مواطنة تعرضت للإتلاف

أبلغت مواطنة مخفر السلام بتعرض مركبتها للإتلاف من قبل مجهول، وقالت في بلاغها إن مركبتها الأميركية الفارهة كانت تقف بجوار احدى المدارس في المنطقة وإنها شاهدت آثار «زلوق» على جانبي المركبة، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.