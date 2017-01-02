بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح ببرقية شكر واعتزاز وثناء إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على جهوده ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين المعنيين والقيادات الأمنية الميدانية والضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين بمناسبة نجاح الخطة الأمنية للعام الجديد والتي تميزت بحسن التنظيم والتنسيق والإعداد والتنفيذ للإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية وسعة الصدر.
وأعرب معاليه عن تقديره لكل جهود القادة المشرفين والميدانيين وعموم القوة المشاركة من عسكريين ومدنيين والتي جسدت صدق الانتماء لهذه الأرض الطيبة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه مصلحة الوطن الغالي تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حفظهم الله ورعاهم.