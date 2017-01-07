عبدالله قنيص - محمد الدشيش
اوقف رجال امن محافظة الاحمدي مركبة تحمل لوحات خليجية يقودها مستهتر يقوم بالرعونة في منطقة الفحيحيل وتم سحب المركبة بعد ان تركها واطلق ساقيه للريح.
وقال مصدر امني ان دورية تابعة لأمن الاحمدي كانت في جولة اعتيادية وعند مشاهدتها مركبة تحمل لوحات خليجية يقوم قائدها بالاستهتار والرعونة وعند مشاهدته الدورية قام بالهرب عكس السير وقطع الاشارة الضوئية مما عرض حياة الاخرين الي الخطر فتم طلب الاسناد واغلاق الطريق المتجه اليه، الامر الذي دفع قائد المركبة لترك سيارته والفرار الى جهة غير معلومة فأمر الضباط بطلب الونش الخاص بمديرية الامن وتم سحب المركبة واستدعاء مالكها.