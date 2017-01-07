محمد الجلاهمة ـ محمد الدشيش

ضبط رجال امن الاحمدى مواطنين كانا في حالة غير طبيعية، وذكر مصدر امني ان احدى دوريات امن الاحمدي وخلال جولة اعتيادية بمنطقة المهبولة اشتبهت في مركبة كان بها شخصان تبين لاحقا انهما مواطنان بحالة غير طبيعية وبالاستعلام عنهما اتضح أن احدهما مسجل بحقه قضايا تعاطي المخدرات وتم طلب نزولهما تمهيدا لتفتيشهما احترازيا، وعثر بحوزتهما على شريط لاريكا بداخله 3 حبات وقصدير بداخله شبو بالاضافة الى حبة مخدرة وأدوات تعاط.

وفي منطقة هدية احال رجال الامن مواطنين الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وقطع من مادة الحشيش المخدر وتم رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني ان دورية شاهد رجالها اثناء تجولها شخصين كانا نائمين بمركبتهما داخل مواقف مدرسة وعليه تم طرق الزجاج حتى استيقظ الشخصان وتبين أنهما تعاطيا مادة الحشيش فتمت احالتهما الى جهة الاختصاص.