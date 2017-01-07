هاني الظفيري

تقدمت وافدة اوكرانية ببلاغ الى رجال امن مخفر الرميثية عن تعرض سيارتها الفارهة الى الاتلاف من قبل وافد مصري وتم تسجيل قضية وجار استدعاء المتهم والتحقيق معه.

من جانب آخر، تقدم وافد مصري ببلاغ ضد ابن جلدته بعد ان طلب منه توصيل بضائع الى مصر الا انه خان الامانة فتم تسجيل قضية خيانة امانة في مخفر ميدان حولي، وجار استدعاء المتهم والتحقيق معه.

من جهة اخرى، تقدمت وافدة ايرانية ببلاغ الى رجال امن مخفر شرطة جنوب السرة حيث افادت بتعرض سيارتها الى الكسر وسرقة 400 دينار من داخلها اثناء توقفها من اجل رياضة المشي.