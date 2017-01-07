عبدالله قنيص
أحال رجال أمن الأحمدي قضية سلب بالقوة إلى المباحث لتحديد هوية 7 أشخاص قاموا بالاعتداء بالضرب على وافد من الجنسية الآسيوية والاستيلاء على أساور ذهبية كان يضعها بيده والفرار إلى جهة غير معلومة. وقال مصدر أمني إن بلاغا تقدم به وافد إلى رجال أمن مخفر المهبولة مصطحبا تقريرا طبيا يفيد بأنه أثناء توجهه الى منزله توقفت مركبتان بهما 7 اشخاص وقاموا بخطفه والذهاب به إلى ساحة ترابية والاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء على الأساور الذهبية، بالإضافة إلى مبلغ 250 دينارا كانت بداخل حافظة النقود، وتم تسجيل قضية.