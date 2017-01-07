عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة
أعلنت وزارة الداخلية أمس أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من ضبط قاتل وافد مصري وصلت جثته إلى مستشفى العدان خلال أقل من 24 ساعة، مشيرة إلى انه سيتم إحالة المتهم وسلاح الجريمة إلى جهة الاختصاص.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في بيان صحافي أمس أن التحريات المكثفة التي قامت بها إدارة مباحث الأحمدي كشفت أن القاتل هو وافد مصري يقطن مع القتيل في نفس المسكن وقام بطعنه بسكين للمطبخ بسبب خلافات بينهما فأرداه قتيلا.
وأضافت الإدارة أن رجال المباحث اكتشفوا كذب الرواية التي سبق أن ذكرها القاتل ووافد مصري آخر يقيم معهما وتم ضبط القاتل وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة وأرشد إلى السلاح المستخدم كما أقر زميله بالتستر عليه.