محمد الدشيش
شهدت البلاد أمس عدة حوادث متفرقة وكان اولها احتراق مطبخ في منطقة العيون وتعامل رجال الاطفاء معه دون وقوع أي إصابات. ومن جانب آخر، شهد طريق الفحيحيل السريع حادث احتراق مركبة وتعامل رجال مركز اطفاء مشرف مع البلاغ وتم اخماد الحريق. ومن جهة أخرى، تعامل رجال الاطفاء مع حريق خيمة قرب منزل في منطقة العدان وتم اخماد الحريق من قبل رجال الاطفاء. في سياق متصل شهد طريق الدائري الرابع حادث تصادم ثنائي أسفر عن إصابتين وتسبب الحادث في عرقلة حركة السير حتى تدخل رجال المرور وتم نقل المصابين إلى المستشفى.