محمد الجلاهمة

تمكن رجال الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت الدولي أمس من إحباط محاولة وافدة لتهريب حوالي كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة القات المخدرة قررت اخفاءها في كيس شفاف مخبأ داخل علبة بلاستيكية في حقيبة سفر تحتوي على مواد غذائية متنوعة.



وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عدنان القضيبي إن رجال الجمارك في مطار الكويت الدولي (صالة جمارك المطار) تمكنوا من اكتشاف مواد القات المخبأة على الرغم من المحاولة الفاشلة لتخطي رجال جمارك المطار عبر وضعها بين العديد من الأطعمة.



وأضاف القضيبي أنه عقب اشتباه رجال الجمارك في الحقيبة قاموا على الفور بإجراء عمليات التفتيش الدقيقة وعلى أثرها تمكنوا من ضبط عملية التهريب، مؤكدا أن الجمارك وكل المنافذ الجوية والبحرية والبرية وعبر أبنائها المخلصين هم السد المنيع والعين الساهرة على أمن وأمان حدودنا الجمركية.



وقد أحيلت المتهمة عقب ذلك إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.