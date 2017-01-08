مؤمن المصري

طالب رئيس جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين مجلس القضاء الأعلى بأولوية تعيين الكفاءات الوطنية.



وقال: آن الأوان أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتطبيق نص المادة (19) من قانون تنظيم القضاء بشأن تعين الكفاءات الوطنية بدلا من اعتماد الإعارة من الدول العربية، علما ان ‏فقرة (ب) من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 23/1990 المتعلق بتنظيم القضاء، والتي تنص على أن يكون كويتيا (فإن لم يجد) جاز تعيين من ينتمى بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.

وتابع: ان ما يحدث الآن يعد ‏مخالفة لتوجهات الدولة بالاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في تخصص القانون من المحامين وحملة الشهادات العليا ومن غير المقبول استمرار وزارة العدل بالإعارة القضائية على الرغم من وجود الكفاءات الوطنية ذات الخبرة وبالمخالفة لنص المادة 19 من قانون تنظيم القضاء.