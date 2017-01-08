محمد الدشيش

توفي وافد آسيوي فيما نقل آخر الى مستشفى الفروانية نتيجة اختناقهما من دوة الفحم التي تركاها في شاليه فاستنشقا كميات كبيرة من الغاز السام، الى ذلك قــال مديـــر ادارة العلاقات العامة في الاطفاء العقيد خليل الأمير في تصريح خــاص لـ«الأنباء»: انه يجب على المواطنين خاصة مالكو المزارع والمخيمات والجواخير توعية العاملين لديـهم بعدم استخدام الدوة داخل الأماكــن المغـــلقة واذا تم استخدامــها فيجب ان يكون ذلك في مكان مفتوح.

واضاف الأمير ان الادارة العامة للإطفاء حريصة كل الحرص على توعية جميع المواطنين والوافدين من مخاطر استخدام الدوة وانه في سبيل ذلك يتم اعداد بروشورات بلغات ولهجات مختلفة بحيث تصل الرسالة الى جميع المواطنين والوافدين.