محمد الجلاهمة

التهم حريق مركبة رباعية الدفع على طريق الدائري الرابع دون أن يصاب قائد المركبة بأي إصابات، وقال مصدر امني إن بلاغا ورد مساء امس الأول من المارة يفيد باشتعال النيران بمركبة وعلى الفور توجه رجال إطفاء الجهراء إلى موقع الحريق الكائن قرب وصلة الدوحة، وأفاد قائد المركبة لرجال الأمن بأنه شاهد أدخنة تخرج من فتحات التكييف الخاصة بسيارته فتوقف جانبا ليقوم بفتح غطاء المحرك الذي خرجت منه النيران وتم إخماد المركبة، وجار تسجيل قضية تحت مسمى حريق مركبة.

من جانب آخر، تلقى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء بلاغا مساء اول من امس الجمعة عن اندلاع حريق في مركبة على طريق الفحيحيل السريع، فتم توجيه فرقة إطفاء من مركز السالمية بقيادة الرائد يوسف القلاف للتعامل مع الحادث وتم اخماد الحريق دون وقوع اي اصابات بشرية.