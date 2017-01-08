3 مركبات رياضية إلى الحجز بسبب الاستهتار والرعونة بالوفرة





عبدالله قنيص

أسفرت الحملات المفاجئة التي شنتها الإدارة العامة للمرور في المحافظات الست خلال الاسبوع الماضي عن تسجيل 29566 مخالفة مرورية وحجز 27 مركبة و5 دراجة، وإحالة 38 شخصا إلى نظارة المرور لارتكابهم مخالفات جسيمة، وإبعاد وافد قام بقيادة المركبة دون الحصول على رخصة سوق، كما تمكنت دورية الرصد الأمني (الدورية الذكية) من ضبط 19 مركبة مطلوبة لعدة قضايا، كما تمت إحالة 12 إلى جهات الاختصاص.

تزامنت هذه الحملات مع بدء عطلة نصف العام الدراسي وموسم البر والمخيمات، تم توزيع العديد من دوريات المرور الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى رجال مباحث المرور على جميع الطرق المؤدية للشاليهات والمخيمات والمزارع، استعدادا لإجازة الربيع حيث تم تحرير 505 مخالفات سرعة ضبطها الرادار على طريقي الملك فهد النويصيب، والملك عبدالعزيز (الفحيحيل) كما تم تحرير 572 مخالفة على الدائري الثاني منها 132 آداب عامة و8 استهتار ورعونة وحجز 23 مركبة، و5 دراجات نارية، وعلى طريق كبد تم تحرير 132 مخالفة وعلى طريق الوفرة تحرير 114 مخالفة وحجز مركبتين جي تي، بالإضافة إلى ذلك تحرير 847 مخالفة على طرق (الصبية والعبدلي والسالمي)، كذلك ضبط 2 سباق على الطريق و11 حدثا وتحرير 83 مخالفة سرعة، وكانت أعلى سرعة 193 كم في الساعة، بالإضافة الى ذلك احالة شخصين إلى نظارة المرور وبضبط 4 جي تي مخالفة شروط الأمن والمتانة.

كما قام رجال مباحث المرور بحجز 19 مركبة وإحالة قائديها إلى نظارة المرور، حيث تنوعت مخالفاتهم (الاستـــهتار والرعــــونة والسباق دون تصريح وقيادة الباجيات والبانشي على الطريق العام).

جاءت هذه الحملات بتعليمات من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وإشراف ميداني لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور بالإنابة اللواء فهد الشويع.

من جانب آخر، احال رجال دوريات أمن الأحمدي يوم امس 3 مركبات الى كراج الحجز بعد ضبط المركبات على طريق الوفرة اثناء الاستهتار والرعونة، وقال مصدر امني ان دوريات أمن الأحمدي شن رجالها حملة تم من خلالها ضبط 3 مركبات رياضية «جتي» على طريق 700 في الوفرة اثناء قيام اصحابها بحركات الاستهتار والرعونة، كما تم تحرير 75 مخالفة مرورية على عدد من قائدي المركبات المخالفة لقانون المرور.

ومن جانب اخر، احيل وافد عربي الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة الفحيحيل راجلا على اقدامه وبحوزته قطع من مادة الحشيش المخدر التي تم احالتها مع تقرير الوافد الى جهة الاختصاص.

وعلى صعيد متصل، قام رجال أمن الجهراء بإحالة مواطن في العقد الثاني من العمر الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة الواحة وبحوزته مواد مخدرة تم التحفظ عليها واحالة المتهم الى جهة الاختصاص.



على صعيد متصل قام رجال أمن الفروانية بإحالة وافد ضبط بحوزته كوكتيل من المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزته اثناء تجول دورية الأمن في محافظة الفروانية.