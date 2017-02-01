هاني الظفيري ـ أحمد خميس

تسبب حادث تصادم ثنائي على طريق الغزالي امس في اصابة 13 وافدا بإصابات تراوحت بين البسيطة والجسيمة.

وبحسب مصدر امني فان عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الغزالي باتجاه المطار بين باص ومركبة ولدى توجه رجال الأمن تبين ان الباص كان بداخله عمال فتم نقل 3 حالات الى مستشفيات الصباح والاميري والفروانية فيما تم تقديم الاسعافات لعدد 10 عمال في موقع الحادث من قبل الطوارئ الطبية.

شهد طريق الدائري السادس السريع حادث تصادم بين مركبتين تسبب في انقلاب إحداهما وأسفر عن إصابة شخصين حيث قام رجال الإطفاء بسحبهما عن الطريق بعدما تسببتا في عرقلة السير.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث تصادم وانقلاب على الدائري السادس وتحديدا قرب جسر النسيم التابع لمحافظة الجهراء وعلى الفور انطلق رجال الإسعاف والإطفاء وتم نقل شخصين إلى مستشفى الجهراء بحضور ضابط الارتباط ماجد الصليلي فيما تسبب الحادث في أضرار مادية في المركبتين وتهشم أجزاء كبيرة منهم.