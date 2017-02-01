أكد المحامي ناصر العجمي انه حصل على حكم مميز وسابقة من نوعها في محاكم الكويت بحيث حكمت المحكمة بأحقية أب بصفته وليا طبيعيا على ابنه المعاق بأثر رجعي براتب شهري ٥٩٤ دينارا لمدة ١٧ عاما حتى إصدار شهادة الإعاقة في عام ٢٠١٤ بمبلغ إجمالي وصل إلى ١٣٥ ألف دينار بأثر رجعي منذ ولادة الابن حتى تاريخ تسلم شهادة الإعاقة، حيث تقدم الأب بوقت سابق لهيئة شؤون الإعاقة بالمطالبة بالمبالغ المستحقة لابنه المعاق منذ الولادة، إلا أن شؤون الإعاقة رفضت طلب الأب وادعت أن المبالغ لا يستحقها المعاق إلا من تاريخ إصدار شهادة الإعاقة وليس منذ الولادة.

وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن هذا الحكم يبين مدى تدليس هيئة الإعاقة على هذه الفئة التي يجب أن تكون لها أولوية في دولتنا الحبيبة الكويت وإعطائهم حقوقهم كاملة دون اللجوء إلى المحاكم وذلك لأحقيتهم بهذه المطالبة وان خدمة هذه الفئة من ذوي الإعاقة ليس منّة، بل هي واجبة على الحكومة.