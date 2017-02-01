محمد الدشيش
شهدت منطقتا الأندلس والفيحاء واقعتين متشابهتين، حيث اقتحمت مركبتان واجهة جمعية وواجهة فرع لوازم عائلية، وتعرضت المنشأتان للإتلاف نتيجة الاقتحام.
وقال مصدر أمني إن الفارق بين الحادثتين ساعات.
وفي التفاصيل ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية بشأن اقتحام واجهة جمعية وتبين ان سائقا آسيويا صعد بسيارة كفيله الرباعية بشكل غريب وأتلف الواجهة، كما ورد بلاغ آخر بأن فتاة أتلفت بالخطأ واجهة فرع للوازم العائلة في الفيحاء وسجلت قضية حادث وإتلاف ولم ينتج عن الحادثين أي إصابات واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.