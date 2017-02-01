أحمد خميس

كلف وكيل نيابة حولي المناوب رجال المباحث بالتحري عن هوية مجهول ارتكب واقعة سلب آسيوي بانتحال صفة مباحث وتبين من التحقيقات الأولية ان المتهم استغل مركبة مسروقة في تنفيذ جريمته.

وكان بنغلاديشي من مواليد 1961 ويعمل مندوبا في شركة ملابس جاهزة شهيرة قد ابلغ المخفر انه كان يسير بسيارة الشركة في منطقة الزهراء وإذ بشخص يرتدي الزي الوطني ويستقل مركبة صالون يطلب منه التوقف، ومن ثم ابرز له هوية تشير إلى أنه رجل أمن وسلبه 1720 دينارا بعد أن اعتدى عليه بالضرب نظرا لأن الوافد طلب من المتهم أن يذهب معه إلى مخفر المنطقة، هذا وقدم الوافد بيانات مركبة المتهم وتبين ان المركبة مبلغ عن سرقتها.

على صعيد آخر تقدم مواطن الى مخفر شرطة الرميثية وأبلغ عن سرقة هاتف واتهم شخصا بسرقته وحدد اسمه.

في سياق آخر ابلغ وافد باكستاني مخفر خيطان بقيام شخص مجهول بكسر زجاج مركبته وسرقة مبلغ مالي كان بها، وتم تسجيل قضية بمسمى «سرقة عن طريق الكسر» وانتداب الادلة الجنائية لرفع البصمات التي يمكن ان يكون السارق قد خلفها.

من ناحية أخرى قدم وافد سوري بوصفه وكيلا عن إحدى شركات تأجير السيارات بلاغا إلى مخفر خيطان اتهم فيه وافدا مصريا بخيانة الامانة، وقال ان المدعى عليه استأجر مركبة يابانية منذ منتصف ديسمبر الماضي، ولم يرجعها كما لم يسدد التزاماته المالية.