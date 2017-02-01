محمد الجلاهمة

تواصلت قضايا اهانة الموظفين خلال تأدية مهام عملهم فبعد واقعة سب عسكري في المرور وتهديده بلواء في الشرطة، وعقب واقعة سب موظفة في مستوصف بيان وهما القضيتان الاحدث في قضايا الاهانة حتى استجدت قضية جديدة حملت عنوان «اهانة موظف أثناء تأدية عمله» في محضر شرطة الزهراء حيث تقدمت فتاة تعمل عسكرية في ادارة الدفاع المدني وقالت انها كانت تؤدي عملها وإذ بشخص يدعى (ط) (48 عاما) يقوم بالصراخ عليها وتهديدها بإلحاق الأذى البليغ بها، مشيرة الى ان الواقعة حدثت في الحادية عشرة والنصف صباحا.

من جهة اخرى امر رئيس تحقيق مبارك الكبير بتسجيل قضية سب وقذف لصالح فتاة كويتية من مواليد 1988، وكانت الفتاة قد تقدمت الى محضر صباح السالم وقالت ان شخصا يدعى (م) قام بسبها خلال وجودها للتدريب في دورة اسعافات.