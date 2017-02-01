أحمد خميس

أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن الإدارة سوف تبدأ اعتبارا من 12 فبراير الجاري بتوحيد طلب إنجاز المعاملات الخاصة والمتعلقة بها وذلك لإصدار نموذج واحد شامل جميع المعاملات الخاصة بها ليتم توحيد وتسهيل العمل وزيادة في التدقيق على البيانات المقدمة إليها لتلافي أي أخطاء في إنجاز المعاملة.

وأشار اللواء معرفي إلى أنه يمكن طباعة ونسخ ذلك النموذج من خلال موقع وزارة الداخلية المعتمد

www.moi.gov.kw.

وأكد أن توحيد نموذج طلب المعاملات إجراء يستهدف تسهيل وتوحيد أداء العمل من خلال مواكبة التكنولوجيا وتطبيق أحدث الأنظمة لرفع مستوى أداء الإدارة والتي غايتها تسهيل الإجراءات على المراجعين وزيادة التدقيق على جميع المعاملات من خلال المستندات والبيانات المقدمة من قبلهم.

وأوضح اللواء معرفي أن هناك تنسيقا مستمرا مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بشأن توعية المواطنين والمقيمين بالحملات التي تم تنفيذها بهذا الشأن، مؤكدا ان الادارة العامة لشؤون الإقامة تبذل ما في وسعها لتطوير أنظمة العمل بها من أجل تحقيق راحة المواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءاتهم وإنهاء معاملاتهم بما يضمن تحقيق الصالح العام.