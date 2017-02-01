هاني الظفيري

يتم اعتبارا من الاحد 5 فبراير الجاري ولمدة شهر نقل أقسام اختبار المرور في منطقة جنوب السرة، لحين الانتهاء من إجراء الإصلاحات المتعلقة بساحة الاختبار من قبل وزارة الأشغال العامة.

وسوف يتم توزيع أقسام الاختبار التابعة لمنطقة جنوب السرة الى أماكن اخرى، حيت سينقل قسم اختبار مبارك الكبير الى مدرسة تعليم قيادة السيارات بمنطقة جنوب الصباحية في محافظة الأحمدي، بينما ينقل قسم اختبار الفروانية الى مدرسة تعليم قيادة السيارات في منطقة صبحان، اما قسم اختبار حولي فسوف يتم نقله الى مقر قسم اختبار مرور العاصمة وتكون ساعات العمل به خلال الفترة من الساعة الواحدة والنصف ظهرا ولغاية الساعة الخامسة مساء.

من ناحية اخرى، قام مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش اللواء محمد العنزي بجولة تفقدية لمنفذ النويصيب الحدودي لمتابعة إجراءات القادمين من إجازاتهم والعطلات الرسمية ومتابعة آلية وسير العمل بالمنفذ والخدمات المقدمة للجمهور رافقه بالجولة مدير إدارة السلوك الانضباطي العقيد عبد الهادي بوعباس، ومفتشا الضبط العقيد محمد الجبري والعقيد جمال الرشيدي.

وأسفرت الجولة عن تسجيل عدد من حالات الغياب عن العمل في صفوف الموظفين خلال أوقات العمل الرسمية. وقدم اللواء العنزي عددا من التوصيات التي من شأنها تحسين سير العمل لبلوغ المستوى المرجو.