أحمد خميس

تلقى وافد من الجنسية الهندية الضرب من قبل مواطن في محافظة حولي. جاء ذلك نتيجة تعرض احد الاطفال الى الخوف والرعب عند مشاهدة كلب ضخم يسير به الوافد الهندي في الشارع.

وكان الطفل الذي يلعب بالقرب من منزله قد شاهد الوافد الهندي مصطحبا معه الكلب بأمر من كفيله بأن يخرجه الى الشارع ليتمشى به ثم يعيده الى البيت.

وسيطر الرعب على الطفل من منظر الكلب الضخم، فتوجه الطفل الى أبيه وابلغه بما رأى، فما كان من الأب إلا أن توجه الى بيت الجار ودخله وضرب الهندي ضربا قاسيا، ما جعل الكفيل يتوجه الى السلطات الامنية وإبلاغهم بما حدث.