ترأس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الادارة العامة للمرور بالوكالة اللواء فهد الشويع الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة المنظمة لأنشطة أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 33 أول اجتماعاتها امس سيبدأ اعتبارا من 12 مارس المقبل تحت شعار «حياتك أمانة».

ورحب اللواء الشويع خلال الاجتماع بأعضاء اللجنة، متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم، وحثهم على خلق أفكار وآراء ومقترحات جديدة للخروج بالفعاليات بأفضل صورة.

وطالب أعضاء اللجنة بإبراز الأنشطة المرورية والتركيز على التوعية المرورية لما فيها من أهمية في ايضاح السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها قائدو المركبات مثل استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة أو الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين والاستهتار والرعونة وعرقلة حركة السير، كما تم خلال الاجتماع تشكيل اللجان الفرعية التي ستتولى تنظيم الأنشطة.