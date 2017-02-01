محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استكمالا لبيان وزارة الداخلية بشأن وفاة أحد الأشخاص ونقله إلى داخل منزله بواسطة ثلاثة أشخاص والذي صدر يوم الأحد الموافق 29/1/2017 تبين بعد الجهود المكثفة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن الوفاة ناجمة عن معاناة المذكور من تكلس بالشريان الأورطي بالقلب واحتواء دمه على نسبة من الكحول.



وأوضحت الإدارة أنه بناء على التقارير الطبية الرسمية وجهود البحث والتحري اللازمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإخلاء سبيل كافة الأطراف من قبل جهة التحقيق الذين سبق احتجازهم بشأن واقعة الوفاة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعا لجثة شخص يحمل من قبل اخرين داخل منزل خال، وزعم نشطاء ان المتوفى تعرض للتعذيب.

هذا، وحظي المقطع باهتمام كبير من «الداخلية».