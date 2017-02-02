محمد الجلاهمة

سجل رجال أمن محافظة حولي قضية تحت مسمى سرقة وانتحال صفة رجال أمن وتعد خفيف ضد شخص مجهول انتحل صفة رجال الأمن وقام بسلب وافد من الجنسية البنغالية مبلغا ماليا.

وقال مصدر أمني إن بلاغا تقدم به وافد آسيوي إلى رجال امن مخفر الزهراء يفيد بقيام شخص بتوقيفه في منطقة جنوب السرة مساء أمس الأول وقام الشخص بإبراز هوية عسكرية وطلب منه إخراج محفظة نقوده، وعليه امتثل المجني عليه للعسكري المزيف وقام بإخراج مبلغ 1700 دينار كان بداخلها واستولى عليها وفر إلى جهة غير معلومة فتمت إحالة ملف القضية إلى المباحث.