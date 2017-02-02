عبدالله قنيص

ألقى رجال أمن العارضية القبض على وافدين من الجنسية المصرية مطلوبين للتنفيذ الجنائي، وكانت معلومات قد وردت إلى أمن الفروانية حول مكان اختباء وافد مصري من مواليد 1990ومحكوم جنائيا، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم عمل كمين وضبطه، وبالاستعلام عنه تبين انه صادر بحقه حكم بالحبس (سنتين و٦ شهور) واجب النفاذ وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وأحيل لجهة الاختصاص.

من ناحية أخرى، كشفت تحريات سرية عن اختباء وافد مصري آخر من مواليد 1982 ومطلوب للتنفيذ الجنائي في منطقة العارضية الصناعية، فتم توجيه احدى الدوريات التي تمكنت من القبض عليه وبالاستعلام الأمني عنه تبين انه صادر بحقه حكم بالحبس (٦ شهور) واجب النفاذ وحبس احتياطي ١٠ايام وإبعاده عن البلاد بعد قضائه محكوميته وأحيل الى جهة الاختصاص.