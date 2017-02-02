محمد الدشيش

نقل عامل الى المستشفى مصابا بعد سقوطه من علو.



وكانت عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقت مساء امس بلاغا يفيد بسقوط عامل في منطقة جابر العلي، فتم توجيه مركزي إطفاء القرين والانقاذ الفني بقيادة الرائد مرزوق الاذينة والرائد مروان الكندري، وعند وصول الفرق الى موقع الحادث تبين ان العامل سقط اثناء عمله بالمنزل ما ادى الى إصابته وعدم قدرته على الحركة، وباشر رجال الإطفاء بتأمين المصاب وحمله على النقالة وانزاله وتسليمه للطوارئ الطبية التي قامت بدورها بنقله الى المستشفى.

تواجد بالموقع مدير إطفاء محافظة مبارك الكبير بالانابة المقدم محمد العيدان ورئيس مركز إطفاء القرين المقدم عباس الجزاف.