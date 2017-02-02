مؤمن المصري

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الأسرة بمحافظة الفروانية بالحجر على مواطن وتعيين والده قيما عليه ووضع يده على كافة أملاكه دون عرضه على الطب النفسي وإيقاع الكشف عليه الطبي عليه.



وقال وكيل المدعي المحامي سعد اللميع إنه تعذر عرض المحجور عليه على الطب النفسي عدة مرات وذلك بسبب سفره خارج البلاد ثلاث سنوات لتلقي العلاج.

وأضاف: قدمنا للمحكمة كافة التقارير الطبية التي تثبت الأمراض والعلل المصاب بها ابن موكلي، وهي تقارير صادرة من الكويت وخارجها وأحطنا المحكمة بكافة المستندات التي تثبت أن موكلي له أملاك وأن هناك إجراءات قانونية تتخذ ضده وهو عاجز عن إدارة شؤونه في الفترة الحالية.

وزاد اللميع: ابن موكلي في أمس الحاجة لتعيين قيم عليه يشرف على شؤونه لحين استكمال علاجه وعرضه مرة أخرى على الطب النفسي حال عودته إلى الكويت لإيقاع الكشف الطبي عليه ومناظرته لتبيان مدى شفائه من عدمه وبيان ما إن كان قادرا على إدارة شؤونه من عدمه، الأمر الذي استجابت له المحكمة وأمرت بتعيين موكلي قيما عليه.