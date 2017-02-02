مؤمن المصري

دفع المحامي سلطان الطوالة أمام المحكمة الإدارية بعدم دستورية قرار وزارة التعليم العالي بشأن مواصلة الطلبة الكويتيين الذين يرغبون في استكمال تعليمهم الجامعي بالجامعات الحكومية بجمهورية مصر العربية بحجة ان شهادة الثانوية العامة قديمة ومضى عليها أكثر من عامين.

وقال المحامي الطوالة إن وزارة التعليم العالي رفضت الموافقة لموكله على استكمال تعليمه الجامعي في إحدى الجامعات المصرية لقدم شهادته الثانوية والحاصل عليها عام 2014 على الرغم من أن هذه الجامعة من بين الجامعات التي صدر قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي التابع للوزارة بالسماح للكويتيين بالدراسة الجامعية بها، فضلا عن أن الجامعة المصرية لم تعترض على قبول المدعي للدراسة بها، وأن الدستور الكويتي حرص في العديد من نصوصه على حرية التعليم وانه حق للكويتيين تكفله الدولة وفق القانون.