هاني الظفيري

أبلغت موظفة تعمل في أحد المستوصفات بمحافظة حولي عن تعرضها للإهانة والسب من قبل مراجع، وتم نقل الطرفين إلى مخفر المنطقة وجار التحقيق في الواقعة.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد مساء أمس الأول إلى غرفة عمليات الداخلية من مواطنة تعمل في مستوصف وتفيد بأن أحد المراجعين قام بالتلفظ عليها بألفاظ نابية ووصفها بـ «الدايخة» وعليه توجه رجال أمن مخفر محافظة حولي إلى موقع البلاغ ونقل الطرفان الى المخفر.

من جانب آخر، اتهم مواطن في بلاغ قدمه الى مخفر الرميثية شخصا حدد اسمه ورقم هاتفه، بسرقة هاتفه الذكي، وقدم الرقم المتسلسل للهاتف وهو من نوع جالاكسي آس 7 وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.