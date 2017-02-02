حث وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد خريجات الدفعة الثامنة من معهد الشرطة النسائية على احترام القسم والالتزام به وان يتعاملن مع المواطنين والمقيمين في إطار القانون بكل احترام وتقدير، وأن يكن قدوة لزملائهن، وأن يبذلن الغالي والنفيس في سبيل الوطن، وان تكون الكويت نصب أعينهن دائما.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق الفهد لهن بمكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح امس وبحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل نواف ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.

وقامت الخريجات بأداء القسم أمام الفريق الفهد، وتلا عليهن القسم النقيب فاطمة دشتي، وتلا قرار التعيين النقيب فاطمة سالم المطيري.

ونقل الفريق الفهد للخريجات من رتبة وكيل عريف وشرطي، وعددهن 9، منهن 7 برتبة وكيل عريف واثنتان برتبة شرطي. تحيات وتهنئة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح، ووجه إليهن التهنئة بالتخرج.

وأوضح الفريق الفهد ان هذا اليوم يشهد تخريج كوكبة جديدة من معهد الشرطة النسائية اللواتي انضممن لخدمة الوطن الغالي لمساندة اخوانهم رجال الأمن في شتى المواقع لتوفير الأمن والطمأنينة، معربا عن اعتزازه بهن خاصة وأنهن يمثلن نخبة فتيات الوطن، وتلقين التدريبات الشرطية والمعرفة النظرية والتمارين العملية الكفيلة بتمكينهن من أداء واجباتهن في مختلف قطاعات وزارة الداخلية على أكمل وجه.