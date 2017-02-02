محمد الدشيش

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري ان وزارة «الداخلية» وانطلاقا من مسؤولياتها ونظرا لما شهده العالم من عنف واحداث مؤسفة وقعت في سبعينيات القرن الماضي خصوصا في مجال خطف الطائرات والتعرض لسلامة الركاب، قامت بإنشاء فرقة خاصة معنية بحماية الطائرات، وكان ذلك في العام 1979 حيث تلقت هذه الفرقة او الشعبة التدريبات المضنية والمتخصصة في هذا المجال في أرقي مدارس التدريب في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا والمانيا.

واضاف اننا في الكويت نفخر بكوننا من الدول الاولى التي اهتمت بهذا المجال وأصبحت لدينا ادارة متخصصة يشهد الجميع لها بالكفاءة والتميز من حيث التدريب والتأهيل على اعلى المستويات.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها الدوسري امس في ختام فعاليات فعاليات الدورة التأسيسية 38 لأمن وحماية الطائرات بمبنى الإدارة العامة لقوات الامن الخاصة، التي شارك بها 45 عنصرا من مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومن ضمنهم 9 عناصر من قوة امن الطائرات التابعة لقوات الامن الخاصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشهد حفل الاختتام الذي أقيم برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وحضور رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ مبارك الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة الخطوط الجوية الكويتية كامل العوضي ومدير عام الإدارة العامة لقوات الامن الخاصة اللواء شكري النجار ومدير عام الإدارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح، ومسؤولي الخطوط الجوية الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني وممثلي سفارات دول الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وممثلي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وانتقل الحضور بعد ذلك إلى ميادين العمليات حيث شاهدوا عرضا للفنون القتالية، وعرضا لمجسم واقعي للطائرة وتعامل رجال أمن حماية الطائرات مع سيناريو الاختطاف، وعرضا للرمايات المتنوعة.