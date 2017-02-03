أحمد خميس

انتقل عدد من رجال الأدلة الجنائية الى صيدلية كائنة في منطقة ميدان حولي بهدف رفع الآثار من داخل الصيدلية لتحديد هوية لص او لصوص مجهولين استخدموا العنف وكسروا الباب الخارجي للصيدلية وتمكنوا من سرقة 549 دينارا، وبحسب مصدر أمني فان صيدليا مصريا تقدم الى مخفر شرطة ميدان حولي وسجلت قضية برقم «8/2017» قال فيه انه حضر صباحا الى موقع عمله في الصيدلية واذ به يجد الباب الخارجي وقد كسر، وقال الصيدلي انه لم يدخل الصيدلية حفاظا على الآثار التي يمكن ان يكون اللصوص او اللص قد خلفها وراءه، ومضى المصدر قائلا: انتقل رجال الأمن وتبين من معاينة الصيدلية انه قد كسر بابها الخارجي وقام الجاني بسرقة محتويات خزينة، وبعد ذلك سمح بدخول الصيدلي الذي افاد بعد الحصر ان ماكينة الكاشير كان بداخلها مبلغ 546 دينارا ونحو 162 فلسا وثبت ان الصيدلي كان قد ترك مفتاح الماكينة بها وهو ما سهل للص فتح الكاشير وسرقة ما بداخله من مال.